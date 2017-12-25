موجز 10 مساء.. النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، أن محمد عز المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، قال إن مسألة زيادة أسعار تذكرة المترو مازالت خاضعة للدراسة وأن ما أثير اليوم حول تعريفة المترو الجديدة ستكون حسب المحطات والتطبيق من أول يوليو حيث ستبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى على أن تتم زيادة جنيه لكل تسع محطات، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.

قتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى العاصمة صنعاء، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

يشيع غدًا الثلاثاء جثمان الراحل صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والذى وافته المنية اليوم الاثنين، عقب نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى، بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى السلام الدولى، والتى كان يرقد فيها منذ عدة أيام.

كشف الدكتور محمد عبد العاطى، عن خطة الوزارة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، والتى تم وضعها وأطلقت الوزارة عليها "4 ت".

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر تأخرت 50 عاما فى دخول مجال الفضاء، رغم أن لديها خبرات متراكمة على مدى عقود فى علوم الفضاء ستساعدنا فى اقتحام هذا المجال بقوة.

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن الطلب بأن يسن مجلس النواب قانونًا بمنع الإلحاد "مطلب غير دستورى"، وتقف ضده جميع الدساتير المصرية، موضحًا أن كل الدساتير فى العالم تنص على أن حرية الاعتقاد مكفولة لكل مواطن، حتى الإلحاد مكفول لكل مواطن مصرى وكل بلد بها دستور.

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل واقعة تعرض مصرى بالأردن للسحل من قبل أردنيين بسبب خلاف مالى، مضيفة: "المواطن يدعى على، ويعمل "بلاط" فى الأردن منذ 27 عامًا، مشيرة إلى أنه فاقد الوعى وحالته خطيرة ويعيش على التنفس الصناعى.

>>"اللاهوت الدفاعي" خطة الكنيسة لمواجهة الإلحاد.. القس متى بديع: نستخدم الأدلة والبراهين والعقل والمنطق للرد على أفكار الملحدين

اعتمد اتحاد الكرة خلال اجتماعه الذى انتهى منذ قليل، خوض المنتخب الأول مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان يومىّ 23 و27 مارس المقبل فى مدينة زيورخ السويسرية.





أحبطت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع ضباط مباحث ميناء السخنة بالسويس محاولة تهريب 60 جهاز لاسلكى مهربا وغير خالصة الرسوم الجمركية داخل حاوية بميناء السخنة بالسويس.

كشفت الهند الستار عن تمثال ضخم لـ"سانتا كلوز" فى ولاية نيودلهى، وهو أطول بابا نويل فى العالم، حيث يبلغ طوله 84 قدماً آى أكثر من 25 متراً.





فى مفاجأة جديدة بشأن كواليس مقتل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، أكد اللواء عبد الواحد هزام الدعام، عضو مجلس الشورى اليمنى، وأحد مشايخ اليمن أن صالح قتل داخل منزله وليس فى سيارة أثناء محاولته الهروب كما قيل، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الحوثيين دخلوا منزل صالح من الأبواب بداعى التفاوض، إلا أنهم غدروا به فى نهاية المطاف.