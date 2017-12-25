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مهاجمون يحرقون عقارا مملوكا لرئيس الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:33 م
مهاجمون يحرقون عقارا مملوكا لرئيس الكونغو الديمقراطية جيش الكونغو- أرشيفية


(رويترز)
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 قال مشرعون محليون ومحطة إذاعية ترعاها الأمم المتحدة، الاثنين، إن منزلا مملوكا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا تعرض لهجوم مما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اشتعال النيران فى المنزل الرئيسى داخل مزرعة قرب قرية موسينينى فى إقليم نورث كيفو شرق البلاد.

ولم يكن كابيلا داخل المنزل أثناء الهجوم الذى وقع الليلة الماضية.

ولم يتسن حتى الآن معرفة المتسبب فى هذا الهجوم. وقال مسؤول حكومى محلى إن جثة الشرطى القتيل احترقت.

وتعيش الكونغو أزمة سياسية على صلة برفض كابيلا التنحى عن السلطة منذ انتهاء فترة رئاسته قبل عام فى الوقت الذى يزيد فيه العنف والاضطراب السياسى فى البلاد.

وقال مشرعون فى بيان "نندد بشدة بهذا الهجوم الهمجى وندعو السكان... إلى أن ينأوا بأنفسهم عن أى أعمال من شأنها تقويض السلام والتنمية فى هذا الجزء من البلاد".

 

 


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