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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:07 م
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مقتل 9 جنود فى كمينين بجمهورية الكونغو الديموقراطية إثر هجمات إرهابية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 04:57 م
مقتل 9 جنود فى كمينين بجمهورية الكونغو الديموقراطية إثر هجمات إرهابية الشرطة فى كونغو الديمقراطية- أرشيفية


(أ ف ب)
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قتل تسعة جنود كونغوليين فى كمينين الجمعة والأحد فى منطقة مضطربة فى إقليم جنوب كيفو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر عسكرى اليوم الاثنين.

وقال مسؤول عسكرى لفرانس برس "خسر الجيش تسعة جنود فى كمينين فى منطقة باراكا للعمليات" فى جنوب كيفو، لافتا إلى أن "جنديا قتل الأحد فى كمين" فى بلدة لويبا التى تبعد سبعة كلم من باراكا.

وصرح موظف فى مستشفى لوليمبا العام على بعد 60 كلم من باراكا أن "مستشفانا استقبل الجمعة ثمانى جثث لجنود قتلوا بالرصاص"، واتهم المصدر العسكرى ميليشيات "ماى ماى" بنصب الكمينين، موضحا ان القوات الكونغولية خسرت "معدات مهمة".

ومنذ بداية العام، تهاجم ميليشيات مواقع الجيش الكونغولى فى اقليمى جنوب وشمال كيفو.

و"ماى ماى" مجموعات للدفاع الذاتى شكلت أساسا على قاعدة اتنية. وخلال حرب الكونغو الثانية بين 1998 و2003 قامت السلطة بتسليح بعض هذه المجموعات للتصدى لمقاتلين أوغنديين وروانديين.


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