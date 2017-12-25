مقتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى

مقتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:50 م
التحالف العربى
كتب محمد تهامى زكى
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قتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى استهدفت مركبات عسكرية فى جبهة الساحل الغربى.
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