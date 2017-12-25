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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:01 ص
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مقتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:50 م
مقتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى التحالف العربى


كتب محمد تهامى زكى
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قتل 22 من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى استهدفت مركبات عسكرية فى جبهة الساحل الغربى.


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