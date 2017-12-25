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معارض لـ"بوتين" يستأنف ضد قرار رفض خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:06 م
معارض لـ"بوتين" يستأنف ضد قرار رفض خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة بوتين


أ ش أ
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قال الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالنى إنه سيستأنف ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الروسية بعدم قبول أوراقه لخوض انتخابات الرئاسة الروسية القادمة


وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين، أن رفض الانتخابات المركزية قبول أوراق نافالنى يرجع تورطه فى قضية اختلاس، مما يحرمه من خوض الانتخابات لمدة عشر سنوات من تاريخ سقوط أو إلغاء الإدانة ضده.


وكانت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إيلا بامفيلوفا، صرحت فى وقت سابق من العام الجاري، بأن إدانة نافالنى فى قضية اختلاس تمنعه من التسجيل للترشح فى سباق الانتخابات الرئاسية؛ غير أن نافالنى دافع عن نفسه قائلا إن القضية ضده ذات دوافع سياسية وبأن الإدانة كانت غير قانونية ولا ينبغى أن تقف فى طريق ترشحه للرئاسة.

 


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