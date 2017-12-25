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مطار القاهرة يستقبل 397 كيلو ذهب من منجم السكرى لشحنها إلى كندا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:43 م
مطار القاهرة يستقبل 397 كيلو ذهب من منجم السكرى لشحنها إلى كندا مطار القاهرة الدولى


كتب محمود عبد الغنى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 397 كيلو جرام ذهب خام من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.
 
وقالت مصادر بالمطار، إن شحنة الذهب الخام وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم داخل 23 طردًا، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة التمغة والموازين.

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