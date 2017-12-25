مصرع 3 جنود باكستانيين برصاص القوات الهندية على خط المراقبة

مصرع 3 جنود باكستانيين برصاص القوات الهندية على خط المراقبةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:32 م
الجيش الباكستانى- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستانى أن 3 جنود باكستانيين قتلوا اليوم الإثنين، إثر تعرضهم لإطلاق الرصاص من جانب القوات الهندية على طول خط المراقبة بين البلدين.
وذكرت قناة باكستانية، أن المتحدث أوضح أن القوات الهندية أصابت أيضا أحد الجنود الباكستانيين ، مشيرا الى أن اطلاق الرصاص وقع دون استفزاز مسبق من الجانب الباكستاني.
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