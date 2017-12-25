مصرع 3 أشخاص فى انهيارات جليدية بمنطقة الألب السويسرية





(رويترز)

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فى انهيارات جليدية منفصلة بمنطقة الألب السويسرية.

وتوفى رجل عمره 39 عاما خلال تزلجه قرب منطقة هوفاثورن بعد أن جرفه انهيار جليدى صباح اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة فى منطقة جروبوندن فى غرب سويسرا إنها عثرت على جثة سائح فرنسى (31 عاما) مفقود منذ يوم السبت بعدما حاول تسلق جبل جلاتوانج بمفرده عقب تزلجه مع صديقته.

وفى حادث آخر قالت محطة (إس.آر.إف) نقلا عن الشرطة إن امرأة كانت ضمن ثلاثة غطتهم ثلوج كثيفة خلال عاصفة فى واليس يوم السبت قد توفيت.

كان الثلاثة يتنزهون على ارتفاع 2700 متر فى منطقة سانت لوك عندما وقع الحادث. وتمكن أحدهم من تحرير نفسه والاتصال بالطوارئ التى هرعت لإسعافهم. ونقل الثلاثة بالطائرة إلى مستشفى حيث توفيت أمس الأحد المرأة البالغة من العمر 29 عاما.