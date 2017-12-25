مصرع طالب إثر سقوطه تحت عجلات قطار المناشي بالبحيرة

جثة -أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقي منذ قليل طالب مصرعة إثر سقوطه من قطار المناشى "إيتاي البارود- كوم حمادة" بمحافظة البحيرة .
و تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بسقوط شخص تحت عجلات قطار المناشى القادم من كوم حمادة لإيتاي البارود.
بالانتقال والفحص تبين مصرع عيد خ ح ا 17 سنة طالب نتيجة تزاحم داخل القطار وسقوطه تحت عجلات القطار و تحرر عن ذلك المحضر رقم 15034 إدارى إيتاي البارود وجاري اخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
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