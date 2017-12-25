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مستقبل وطن بأسيوط يلتقى قيادات "القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين"

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:43 م
مستقبل وطن بأسيوط يلتقى قيادات "القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين" جانب من اللقاء


أسيوط ـ محمود عجمى
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التقى عدد من قيادات أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بالأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين المستشار سيد أبوبيه، لبحث إمكانية ضم شهداء ومصابين ثورة 30 يونيو بمحافظة أسيوط إلى سجلات المجلس لمعاملتهم أدبيا واجتماعيا وماديا كمعاملة شهداء ومصابين الثورة.

 

وقال وسيم نبيل أبوشنب، أمين العلاقات العامة وأحد مصابين ثورة يونيو والمكلف من أمانة الحزب بأسيوط برئاسة أحمد نفادى بمتابعة ملف شهداء ومصابين ثورة يونيو الذين وقعوا ضحايا جراء الأحداث الإرهابية التى شهدتها ليلة 30 يونيو 2013م، أمام ديوان عام محافظة أسيوط، فى بيان اليوم الإثنين، أن اللقاء ناقش أسباب تأخر صدور قرار بضمهم لتشملهم رعاية المجلس خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه دوما برعاية اسر ضحايا الإرهاب والمصابين، مؤكدًا على أن اللقاء تطرق إلى استعراض الأسماء المثبتة والمدرجة رسميا من الناحية القضائية والأمنية والطبية.

 

وأشار أبوشنب، إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها المجلس بقيادة سيد أبوبيه لإنصاف اسر الشهداء والمصابين الذين خرجوا لتلبية نداء الوطن فى ثورة 30 يونيو ولم يجبنوا من مواجهة رصاص الجماعات الإرهابية.

 

وناشد أمين العلاقات العامة وأحد مصابين ثورة يونيو والمكلف من أمانة الحزب بأسيوط، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الإجراءات لضمهم إلى المجلس وإنصافهم بعد مرور 4 سنوات كاملة على ثورة 30 يونيو.

 


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