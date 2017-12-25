مستشار عرفات: مصر تقدمت فى تحدى مجلس الأمن على الحكومات الرافضة لترامب





كتب محمد تهامى زكى

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن كل الحكومات الرافضة لموقف ترامب وقفت عند نفس الحد بالإدانة والتصويت فى الجمعية العامة بما فى ذلك محمود عباس، إلا مصر تقدمت عليهم فى تحدى مجلس الأمن.

وكتب رشيد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "كل الحكومات الرافضة لموقف ترامب وقفت عند نفس الحد بالإدانة والتصويت فى الجمعية العامة بما فى ذلك محمود عباس، إلا مصر تقدمت عليهم فى تحدى مجلس الأمن، وإلا مصر والأردن باختيار القدس على حساب المصالح الذاتية مع واشنطن".