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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:30 ص
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مسئول تونسى يتوجه إلى الإمارات لبحث مسألة منع مواطناته من السفر إليها

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:49 ص
مسئول تونسى يتوجه إلى الإمارات لبحث مسألة منع مواطناته من السفر إليها طيران الإمارات


(أ ش أ)
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توجه كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسى المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجانى إلى دولة الامارات العربية المتحدة للتباحث حول مسألة منع التونسيات من السفر إلى الامارات.

وذكرت صحيفة "الشروق" الأوسع انتشارا فى تونس أن سفر الفرجانى تم بتكليف مباشر من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكانت وزارة النقل التونسية أصدرت قرار بتعليق رحلات "شركة الخطوط الإماراتية" إلى تونس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية بأن هذا القرار سيتم تنفيذه إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وكانت مصادر مطلعة فى مطار تونس قرطاج قد صرحت بأن مسئولين بالخطوط الجوية الإماراتية منعوا فى وقت سابق تونسيات من السفر على متن رحلة متجهة إلى دبي، علما بأن جدلا واسعا أثاره قرار الشركة الإماراتية بمنع كل امرأة تونسية أيا كان عمرها من الصعود على متن طائرتها المتجهة إلى دبى حتى وإن كانت برفقة زوجها، سواء كانت متجهة إلى الإمارات أو بهدف العبور لدولة ثالثة.

وبررت السلطات الإماراتية منع سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى الامارات بـ "معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

 


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