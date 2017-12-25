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مدير مباحث الغربية: تفعيل كاميرات المراقبة على الكنائس

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:00 ص
مدير مباحث الغربية: تفعيل كاميرات المراقبة على الكنائس ايمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية


الغربية - مصطفى عادل
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أكد اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية لـ"اليوم السابع" أن المديرية قامت بوضع آليات للعمل لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت السياحية والحيوية وشركات الصرافة والبنوك ومكاتب البريد ومحطات الكهرباء والمياه والكبارى ومبنى الإذاعة والتلفزيون من خلال خطة مناورات مستقلة على مدار 24 ساعة.

وأضاف بأنه تم تفعيل الأمن الإدارى للبنوك، حيث يتم عقد لقاءات دورية لتوعيتهم نظرا للظروف الأمنية الراهنة إلى جانب تكثيف عناصر خبراء المفرقعات بالكنائس على مدارس اليوم.

وأشار أنه تم التفاعل مع القساوسة وإعادة المرور على الكنائس لتفعيل دور الكاميرات، وتعلية الأسوار بحيث تكون الكاميرات شاملة تغطية محاور الكنائس، مؤكدا أنه تم تشديد الإجراءات الامنية على المساجد التى يوجد بها أضرحة وخاصة العارف بالله سيدى أحمد البدوي، ونشر سيارات الإطفاء، وسيارات الأمن المركزى على جميع الأضلاع الخاصة بالمسجد، والتواصل مع أصحاب المحلات وتفعيل دور الكاميرات بالتنسيق مع أصحاب المحلات، وتعيين خدمة سرية داخل المسجد.

وأكد على تكثيف الحملات اليومية على رواد البنوك والاستعانة بالأطواف الأمنية والدراجات البخارية، تحت إشراف ضباط بعد أن تم تقسيم المدن إلى قطاعات حسب كثافة عدد البنوك ومرتاديها لحماية رواد البنوك من النشالين والمسجلين سرقات.


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