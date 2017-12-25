مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة





الغربية – عادل ضرة

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم الاثنين خدمات تأمين الكنائس بمدينة المحلة الكبرى، رافقه اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن لقطاع المحلة وسمنود، واللواء خالد أبو طالب مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وكهنة الكنائس.

ووجه مدير الأمن بضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم الكامل، وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.

كما شدد على ارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وتشغيل البوابات الالكترونية على مداخل الكنائس والاستعانة بأفراد امن الكنيسة للتعرف وتفتيش المترددين على الكنيسة، وتطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين، وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن .