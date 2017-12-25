مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات الكنائس استعدادا لاحتفالات الكريسماس

فاجأ اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتى أبو حمص وكفر الدوار و تابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، وعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة اى خطر وتامين احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد .

وشدد مدير أمن البحيرة علي ضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

كما تفقد اللواء علاء عبد الفتاح خدمات الغقوال الأمنية بمدينة أبو حمص واضطلع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة والالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين المدينة و تحاور مع الضباط والقوات حول السيناريوهات المحتملة للأعتداءات المحتملة وكيفية التصرف فيها .

وكانت قد أعلنت مديرية الأمن رفع درجة الاستعداد بمراكز الشرطة بنطاق المحافظة، استعدادا للاحتفال بالكريسماس، تحسبا لاى أعمال تخريبية لإفساد احتفالات المصريين بليلة رأس السنة.

وقال اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، فى تصريح اليوم أنه سيتم الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين المنشآت والاحتفالات بالميادين ودور العبادة، مع الاستعانة بمجموعات قتالية للتصدي لأي محاولة تعكر صفو الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وشدّد مدير أمن البحيرة، على تكثيف إجراءات التأمين حول الكنائس بمدن ومراكز المحافظة، والأديرة بوادي النطرون، من خلال تعزيز ونشر قوات الحماية المدنية، والقوات النظامية، وضباط إدارة البحث الجنائي، ورجال وخبراء المفرقعات، مع عمل الكمائن المتحركة والثابتة، خاصة على الطرق السريعة الزراعي والصحراوي والدولي الساحلي.

وأوضح عبدالفتاح، أن المديرية وضعت خطة لتشديد الإجراءات الأمنية بالمناطق الحيوية والمنشآت المهمة، ونشر قوات الأمن المركزي، وسيارات الدوريات الأمنية بالميادين والشوارع، للتعامل مع أي أحداث شغب محتملة، إضافة إلى إقامة كمائن بمداخل ومخارج المدن لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية.