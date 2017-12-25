مدن جامعة بنى سويف تستوعب 3 آلاف و700 طالب وتحليل المخدرات شرطا للالتحاق





بنى سويف أيمن لطفى

جامعة بنى سويف لديها 3 مدن لإقامة الطلاب بمدينة بنى سويف العاصة وشرق النيل، وأبرز شروط الالتحاق بها تحليل المخدرات والذى يجرى عقب إعلان أسماء المقبولين ويحظى الطلاب بالإقامة وممارسة الأنشطة المختلفة.

"اليوم السابع" التقت الدكتور محمد خضر نائب رئيس جامعة بنى سويف لشؤون التعليم والطلاب للتعرف على عدد الطلاب وما تقدمه المدينة من خدمات، وأكد على أن سعة المدن الجامعية 3 آلاف و700 طالبا وطالبة ، يقيمون بثلاث مدن هى " مدينتى البنين والبنات بمدينة بنى سويف الجديدة بأرض الجامعة شرق النيل، ومدينة البنين بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف العاصمة .

وأضاف" خض" قائلا: تبلغ تكلفة إقامة الطالب بالمدينة الجامعية 1150 جنيها، بينما تبلغ المصروفات التى يسددها الطالب 350 جنيها فقط ، وبذلك تدعم الجامعة كل طالب بـ900 جنيها شاملة الرعاية والحراسة وتأمين المكان.

وحول شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية، أوضح خضر إن شروط القبول لا تختلف عن باقى الجامعات وتشمل الأعلى مجموعا، المغتربين، والمقيمين بالقرى و ليسوا من أبناء المدن ، والأبعد مسافة ، كما يخضع المقبولون بالمدن لإجراء اختبارات المخدرات إذ وصلت نسبة العينات التى سحبت من الطلاب قبل بداية العام الدراسي الحالى إلى إيجابية 3% من الحالات، وتم استبعاد المتعاطين عن الإقامة بالمدن، كما أجرينا منذ يومين تحليلا مفاجئا لـ450 طالبا وننتظر نتيجة العينات .

وعن إجراء الصيانة للمدن الجامعية، أشار خضر إلى استغلال إدارة الجامعة شهور الإجازة فى إجراء صيانة كاملة للمطبخ والأفران والثلاجات ودورات المياه والكهرباء، وطلاء الحوائط، وإعادة شراء و تنجيد المراتب، فضلا عن شراء مولدات كهرباء لاستخدامها عند انقطاع التيار، ورصف أرضيات المدن الجديدة شرق النيل.

واستطرد خضر قائلا: يتناول طلاب المدينة ثلاثة وجبات يوميا منها أربعة أيام فراخ ، ويومين لحوم، ويومين عدس أو تونة فى الغذاء، و نستجيب لشكاوى الطلاب ونحل المشكلات التى تواجههم، وعندما اشتكى بعضهم من نوع إحدى المربات، الغينا تعاقد المورد واستبدلناه بآخر لتوريد نوع أبدى الطلاب رضاءهم عنه بعد تذوقه، و يسحب مسؤولو مراقبة الأغذية بمديرية الصحة عينات من الطعام لفحصه ومعرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى ، فضلا عن زيارات رئيس الجامعة المفاجئة والتفقدية للمدن الجامعية وتذوقه للطعام من سرفيس إحدى الطالبات وفحص محتويات الثلاجات من الطعام، بالاضافة إلى المتابعة المستمرة من نواب رئيس الجامعة و مسؤولى إدارة المدن والمشرفين .

ولفت خضر، إلى أن المدن الجامعية تعتمد على خزانات المياه عند انقطاع مياه الشرب ، وكذلك المولدات فى حالة انقطاع التيار، وعند نفاذ مياه الخزانات وتوقف المولدات مع استمرار انقطاع الكهرباء نتواصل مع شركتى مياه الشرب وكهرباء مصر الوسطى لضمان إعادة ضخ المياه والكهرباء حرصا على الطلاب، بالإضافة إلى إصلاح الصرف الصحى الخاص بالمدن وصيانته، ومع ذلك نتلقى شكاوى من مسؤلى المدن حول تعامل الطلاب بعنف مع الأثاث والمقاعد ومراوح التهوية ما يعجل بتحطيمها و احتياجها لصيانة أو استبدال على فترات متقاربة .

وتابع نائب رئيس جامعة بنى سويف قائلا: يوجد بالمدن شاشات عرض لمشاهدة الطلاب للمباريات المختلفة محليا وإفريقيا وعالميا، علاوة على ممارستهم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إذ حصل طلاب المدن على المركز الأول "جوالة" على مستوى الجامعات المصرية.