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محمود عباس يشارك فى قداس منتصف الليل ببيت لحم

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:58 ص
محمود عباس يشارك فى قداس منتصف الليل ببيت لحم الرئيس الفلسطينى محمود عباس


وكالات الأنباء
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شارك الرئيس محمود عباس، فى قداس الميلاد، منتصف الليل فى كنيسة القديسة كاترينا بمدينة بيت لحم، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشارك فى القداس الى جانبه، رئيس الوزراء رامى الحمد الله، والمدبر الرسولى للبطريركية اللاتينية فى القدس رئيس الأساقفة بيرباتيستا بيتسبالا، ونائب حراس الأراضى المقدسة الأب بوبرومير جاستل، ووزير الخارجية المالطى كارميلو أبيلا، وزيرة السياحة والآثار الأردنية السيدة لينا عناب، وعدد من قناصل الدول والشخصيات الدينية والاعتبارية والوزراء واعضاء من اللجنة التنفيذية ومدراء المؤسسة الأمنية.

والقى والمدبر الرسولى بيتسبالا، عِظة الميلاد، حيا فى مستهلها مشاركة الرئيس محمود عباس، فى القداس، الى جانب الحضور من الحجاج والمؤمنين من أبناء الرعية.

وشدد بيتسبالا، فى عِظته، على السلام واهميته للمؤمنين، وقال لـ"أصحاب السلطة": تحلوا بالشجاعة وتجرؤوا وجازفوا من أجله، ولا تخافوا أن تكونوا وحدكم ولا تتركوا رعايكم.

كما شدد على أن القدس هى مدينة السلام، وهى الأم وهى تحب الجميع.

ودعا بيتسبالا، الى الصلاة من أجل القدس ومن أجل السلام، كما دعا القادة والسياسيين بحزم أمرهم، وان تكون لهم رؤية واضحة، وأن يستمعوا دوما الى المعذبين، معربا عن مخاوفه من عدم الأمان.

وفى ختام عِظة الميلاد، صافح المدبر الرسولى بيتسبالا، الرئيس محمود عباس، الذى قام بدوره بمصافحة عدد من المسئولين ورجال الدين والحجاج المسيحيين. 


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