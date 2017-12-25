محكمة تركية تقرر استمرار حبس صحفيين معارضين لأردوغان رهن المحاكمة

محكمة تركية تقرر استمرار حبس صحفيين معارضين لأردوغان رهن المحاكمةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:33 م
أردوغان
(رويترز)
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أمرت محكمة تركية باستمرار حبس أربعة صحفيين وموظفين كبار فى صحيفة جمهوريت المعارضة لمدة شهرين على الأقل فى إطار محاكمتهم بتهمة دعم المنظمين لتحركات الجيش العام الماضي.
وقررت المحكمة استمرار حبس رئيس التحرير مراد سابونجو والمحامى أكين أتلاى والمراسل أحمد شيك والمحاسب إمرى إيبر، وبعضهم يقبع فى السجن منذ 14 شهرا، حتى الجلسة المقبلة فى قضيتهم يوم التاسع من مارس.
ويقول المدعون إن أنصار رجل الدين التركى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن يسيطرون فعليا على جمهوريت. وتتهم الحكومة التركية جولن بتدبير تحركات الجيش.
وتنفى الصحيفة وموظفوها التهم وتقول إنها وسيلة لإسكات معارضى الرئيس رجب طيب إردوغان.
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