محافظ بنى سويف يفتتح المعرض السنوى لمسابقة العلوم والهندسة "إنتل آيسف"

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف المعرض السنوى للمسابقة العلمية للعلوم والهندسة "إنتل آيسف" 2017/2018 والذى نظمته وحدة البحث العلمى بالمركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم، وذلك بالنادى الإجتماعى بمدينة بنى سويف، حيث ضم المعرض مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فى المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وتفقد المحافظ نماذج المشروعات المشاركة فى المسابقة واستمع لشرح موجز من أصحابها عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم، وكيفية عملها، ومدى امكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع، حيث كرًم المحافظ الفائزين فى المعرض والبالغ عددهم 18 طالباً وطالبة " أصحاب 10 مشروعات الفائزة والتى ستشارك فى المسابقة العالمية "Intel isef" على مستوى الجمهورية، والطلاب هم ( تسنيم محمد فاروق، محمد علاء خليل، محمد نبيل محمد، أدهم محمد سالم، سما صادق، محمد مجدي، بسنت سعد حميدة، ساهر الأمير صلاح، ندى يحيى حسن، طه محمود أحمد، مصطفى حجازى، عبدالله إمام، محمد عصام، أحمد ممدوح عبده، مازن عبدالفتاح، مصعب جمعة، مايكل زكريا، محمد عبدالباسط).

وهنأ المحافظ الفائزين بهذا التفوق والنبوغ ،معربا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى شتى المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية، مبديا اعجابه باختيار أفكار المشروعات والتى تضمنت مجالات حيوية عديدة.

وأكد المحافظ على إهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمى حيث أن هذه المرحلة الحالية التى تمر بها مصر تحتاج إلى عقول أبنائها النابغين لتحقيق تنمية ونهضة شاملة فى كل القطاعات، وأن المحافظة تسعى من خلال العديد من الإجراءات التى تهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية للنابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية من الممكن أن تدفع بجهود الدولة نحو التنمية، مشيرا إلى سعى المحافظة بتكوين كيان أو مجلس يدير ملف الطلاب المخترعين بهدف التواصل مع مراكز بحوث الجامعات والهيئات والأكاديميات العلمية لتبنى الموهوبين وتشجيعهم ورعاية مشروعاتهم اختراعاتهم وامكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه أوضح "محمد حسام الدين" وكيل وزارة التربية والتعليم أن المعرض ضم 57 مشروعا فى مجال البحث العلمى والتى تم تصعيدها فى المعرض التمهيدى الذى أقيم بمركز التطوير التكنولوجى فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن أصحاب المشروعات الفائزة فى هذا المعرض تم اختيارهم طبقاً لشروط ومعايير شركة أنتل بمعرفة لجنة تحكيم من المتخصصين فى البحث العلمى وذلك فى حضور ممثلين عن شركة انتل ايسف وتحت إشراف أعضاء من مسئولى التربية والتعليم.

حضر الافتتاح: العقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، و سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، وماجد أبوسيف مدير المركز التكنولوجى وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية.