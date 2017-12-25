محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلادالإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:36 م
الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قدم الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، التهنئة للإخوة الأقباط الشرقيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبدأ المحافظ بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بشارع المختلط، وكنيسة الروم الأرثوذكس بشارع سور المحطة، ورافقه خلال الزيارة كلا من اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية ، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، وضباط الأمن الوطنى.
وأكد محافظ الدقهلية، أن طبيعة المصرين هى نبذ العنف، وأن شعوب العالم عاشت بمصر، وأثرت وتأثرت بمصر كثير،ا ولكن دون ـن تغير الهوية المصرية، وأن ما يقع من أعمال إرهابية فى مصر، القصد منه إحداث وقيعة بين نسيج الشعب الواحد، وهو ما فشل الكثير من الجماعات الوصول إليه نتيجة ترابط وتلاحم أبناء الوطن الواحد.
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