محافظ الإسكندرية: نسعى لعلاج 5000 مواطن شهريا من فيروس سى

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى لعلاج 5 آلاف مواطن شهريًا من فيروس C، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار "سلطان"، فى بيان صادر اليوم الإثنين، إلى أن المحافظة بدأت منذ عدة أشهر فى تنفيذ حملة ومبادرة " الإسكندرية خالية من فيروس C "، مؤكدًا حرص المحافظة على تسهيل كافة الإجراءات لحصول المريض على الدواء اللازم.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة سوف تنظم صباح غد الثلاثاء، وتحت رعاية احدى شركات الأدوية، حملة طبية بمنطقة الدخيلة أمام مسجد أم المؤمنين، وستتواجد منذ الصباح الباكر للكشف المبكر عن فيروس C من خلال إجراء الاختبار السريع، كما سيتم تحويل الحالات المصابة للعلاج على نفقة الدولة.