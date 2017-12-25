محافظ الإسكندرية: نسعى لعلاج 5000 مواطن شهريا من فيروس سى

محافظ الإسكندرية: نسعى لعلاج 5000 مواطن شهريا من فيروس سىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:06 م
الدكتور محمد سلطان - محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تسعى لعلاج 5 آلاف مواطن شهريًا من فيروس C، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار "سلطان"، فى بيان صادر اليوم الإثنين، إلى أن المحافظة بدأت منذ عدة أشهر فى تنفيذ حملة ومبادرة " الإسكندرية خالية من فيروس C "، مؤكدًا حرص المحافظة على تسهيل كافة الإجراءات لحصول المريض على الدواء اللازم.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة سوف تنظم صباح غد الثلاثاء، وتحت رعاية احدى شركات الأدوية، حملة طبية بمنطقة الدخيلة أمام مسجد أم المؤمنين، وستتواجد منذ الصباح الباكر للكشف المبكر عن فيروس C من خلال إجراء الاختبار السريع، كما سيتم تحويل الحالات المصابة للعلاج على نفقة الدولة.
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة