محافظة كفر الشيخ تهيب بالأهالى بسرعة سداد متأخرات ومستحقات الغاز الطبيعى

محافظة كفر الشيخ تهيب بالأهالى بسرعة سداد متأخرات ومستحقات الغاز الطبيعىالإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:00 م
عداد غاز - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناشدت إدارة الإعلام التابعة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، أهالى المحافظة بسداد فاتورة متأخرات ومستحقات الاستهلاك من الغاز الطبيعى بمقر الشركة أمام إدارة مرور كفر الشيخ قبل بداية يناير 2018م، منعًا لتطبيق الغرامات على المتأخرات ولضمان استمرار الخدمة.
جاء ذلك بناء على مطالبات الشركة للمواطنين لضمان عدم قطع الخدمة على المواطنين، وعدم توقيع غرامات عليهم.
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