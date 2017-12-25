video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة كفر الشيخ تهيب بالأهالى بسرعة سداد متأخرات ومستحقات الغاز الطبيعى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:00 م
محافظة كفر الشيخ تهيب بالأهالى بسرعة سداد متأخرات ومستحقات الغاز الطبيعى عداد غاز - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ناشدت إدارة الإعلام التابعة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، أهالى المحافظة بسداد فاتورة متأخرات ومستحقات الاستهلاك من الغاز الطبيعى بمقر الشركة أمام إدارة مرور كفر الشيخ قبل بداية يناير 2018م، منعًا لتطبيق الغرامات على المتأخرات ولضمان استمرار الخدمة.

 

جاء ذلك بناء على مطالبات الشركة للمواطنين لضمان عدم قطع الخدمة على المواطنين، وعدم توقيع غرامات عليهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يمنح 8 طلاب مكافأت مالية لتفوقهم الرياضى

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

غرامات

غاز طبيعي



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة