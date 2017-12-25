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مجلس الوزراء الكويتى يدين استهداف الحوثيين مدينة الرياض بصاروخ باليستى

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:41 م
مجلس الوزراء الكويتى يدين استهداف الحوثيين مدينة الرياض بصاروخ باليستى قصر اليمامة والصاروخ الباليستى وميليشيا الحوثى- أرشيفية


أ ش أ
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 أدان مجلس الوزراء الكويتي، فى جلسته اليوم الإثنين، بشدة إطلاق صاروخ باليستى جنوب الرياض بالمملكة العربیة السعودية من قبل ملیشیا الحوثی الانقلابية.


وأكد مجلس الوزراء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - أن ھذا الاعتداء الآثم الذى استهدف أمن واستقرار المملكة يبرھن على تجاھل المليشيا للجھود الدولیة التى تسعى لإنھاء النزاع وإعادة الاستقرار فى الیمن.
 

وجدد المجلس وقوف الكويت مع المملكة وتأيیدھا ودعمھا للإجراءات التى تتخذھا للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.
وكانت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى قد اعترضت، الثلاثاء الماضى ، صاروخا باليستيا تم إطلاقه من داخل الأراضى اليمنية باتجاه أراضى المملكة.

 


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