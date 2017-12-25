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مجلس الاتحاد الروسى يعلن رفضه لتصرفات السلطات الفرنسية تجاه كريموف

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 03:17 م
مجلس الاتحاد الروسى يعلن رفضه لتصرفات السلطات الفرنسية تجاه كريموف البرلمان الروسى


موسكو (أ ش أ)
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد "الشيوخ الروسى" فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الإثنين، أن المجلس مصر على أن الأفعال الصادرة من منفذى القانون الفرنسيين ضد النائب الروسى سليمان كريموف أثناء احتجازه فى فرنسا غير مقبولة.

وأكدت ماتفيينكو -فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم ونقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"- أن مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) يرى أن منفذى القانون الفرنسيين تصرفوا بأسلوب غير لائق مع كريموف، الذى يخضع للتحقيق للاشتباه بالتهرب الضريبي، حيث أنه ليس فقط رجل أعمال معروف ولكنه أيضا عضو فى البرلمان الروسى، مشددة على عدم قبول مثل هذه التصرفات.

وقالت ماتفيينكو إن المجلس طالب السلطات الفرنسية بالسماح للنائب كريموف بأداء مهامه فى البرلمان الروسى.

وأضافت أن كريموف سيستمر فى التعاون مع المحققين وسيذهب إلى فرنسا فور استدعائه وحينما تتطلب الضرورة تحت ضمانات الجانب الروسى وأنهم فى انتظار الرد. 


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