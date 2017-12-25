متشددون يهاجمون مدينة مايدوجورى النيجيرية

متشددون يهاجمون مدينة مايدوجورى النيجيريةالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:14 م
عناصر بوكو حرام- أرشيفية
(رويترز)
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قال شهود عيان، إن متشددين شنوا هجوما مساء اليوم الاثنين، على ضواحى مدينة مايدوجورى النيجيرية التى تقع فى قلب الصراع مع جماعة بوكو حرام المتشددة.
وقال اثنان من السكان ومكتب للحرس الأهلى إن إطلاق نار كثيفا دوى فى منطقة مولاي.
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