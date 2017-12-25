كندا تطرد القائم بالأعمال الفنزويلى ردا على إجراء مماثل لكراكاس

كندا تطرد القائم بالأعمال الفنزويلى ردا على إجراء مماثل لكراكاسالإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:01 م
رئيس الوزراء الكندى
أ ف ب
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أعلنت كندا الاثنين، أن السفير الفنزويلى لم يعد "مرحبا به" واعتبرت القائم بالأعمال "شخصا غير مرغوب فيه" ردا على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالاعمال الكندي.
وكانت كراكاس سحبت سفيرها فى كندا احتجاجا على عقوبات اوتاوا بحق مسؤولين فنزويليين ضالعين فى الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان فى بلاد لا تزال تعانى أزمتين سياسية واقتصادية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى بيان "أعلن أن السفير الفنزويلى لم يعد مرحبا به فى كندا. أعلن أيضا ان القائم بالأعمال الفنزويلى شخص غير مرغوب فيه".
واعتبرت فريلاند أن طرد القائم بالأعمال الكندى كريغ كواليك قبل يومين "يعبر تماما عن نظام (الرئيس الفنزويلى نيكولاس) مادورو الذى يواصل تقويض كل الجهود الهادفة الى اعادة الديموقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي".
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