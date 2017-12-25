"كبار العلماء" السعودية: مقتل "قاضى القطيف" يكشف خطر الإرهابيين وشناعتهم





كتبت : رنا امين

نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، بما أقدم عليه الإرهابيون بحق قاضى دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيرانى، الذى وجد جثمانه مدفونًا فى أحد أوكار الإرهابيين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة"عكاظ" السعودية، أن هيئة كبار العلماء شددت فى بيان لها اليوم، على أنها جريمة مدانة بأشد العبارات، وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم، مؤكدة أن يد العدالة والأمن ستطالهم وتوقع الحكم الشرعى بهم الذى يستأصل شرهم.

وأضافت أن شعب المملكة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء.