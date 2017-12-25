قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بدمياط.. السبت المقبل

قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بدمياط.. السبت المقبلالإثنين، 25 ديسمبر 2017 02:51 م
صنبور مياه - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن توقف محطة كفر سليمان، عن العمل يوم السبت الموافق30 ديسمبر الجارى، لأعمال الصيانة، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساءً لحين إنتهاء أعمال الصيانة.
وأعلنت شركة مياه الشرب في بيان لها،عن المناطق التى تتأثر بانقطاع مياه الشرب وهى "السنانية - كفر سليمان - رأس البر - ميت أبو غالب - كفر البطيخ"
وأهابت شركة مياه الشرب بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لاحتياجاتهم حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة مياه الشرب إلى طبيعتها .
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