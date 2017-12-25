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قذائف صاروخية تستهدف مناطق فى حلب وحماة بسوريا

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:38 م
قذائف صاروخية تستهدف مناطق فى حلب وحماة بسوريا قصف فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن قذائف استهدفت مناطق فى حى جمعية الزهراء بالأطراف الغربية لمدينة حلب، حيث سُمع دوى انفجارها فى المدينة وأطرافها؛ وأسفرت عن أضرار مادية من دون خسائر بشرية حتى الآن


وأضاف المرصد - فى بيان اليوم- أن مناطق فى بلدة اللطامنة الواقعة فى ريف حماة الشمالى تشهد عمليات قصف متقطعة بالقذائف المدفعية والصاروخية؛ أسفرت عن مزيد من الأضرار المادية دون تلقى معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

 


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