فيديو وصور.. إقبال كبير على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان "التحطيب" بالأقصر

إقبال من الجمهور بفعاليات اليوم الرابع لمهرجان "التحطيب" بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت ساحة أبو الحجاج إقبالاً كبيراً من الجمهور لفعاليات اليوم الرابع بمهرجان التحطيب بالأقصر عاصمة الثقافة العربية، الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ويشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية بالصعيد.

حيث شملت فعاليات اليوم عرض سامر للتحطيب بحضور شيوخ اللعبة بمصاحبة المزمار لفرقة النيل، قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوه "الفرح القناوى"، كما قدمت أسيوط فنون شعبية تابلوه "الحجالة" "العصايا" "هاميس" تلتها فرقة المنيا فنون شعبية ومجموعة متنوعة من العروض منها مولد سيدى الفولى، وعرضت فرقة سوهاج فنون شعبية فقرتى "الربابة" "التحطيب" "الخلخال"، واختتمت فرقة سوهاج للآلات الشعبية بققرة "السيرة الهلالية" .

وكانت قد بدأت الفعاليات بديفيلية للفرق المشاركة، أعقبه افتتاح سامر التحطيب، وتشارك فيه مجموعتى المزمار لفرقة النيل وسوهاج للآلات الشعبية بمصاحبة فعاليات المهرجان يوميًا، وشهدت فعاليات اليوم عرض فنى لفرق "الأقصر وسوهاج وقنا" للفنون الشعبية، وشارك عريس وعروسته فى مهرجان التحطيب وسط سعادة المشاركين بالحفل.

وشملت فعاليات ثانى أيام المهرجان بعرض سامر التحطيب، بحضور شيوخ اللعبة، كما نظمت فرقتى "سوهاج والمنيا" للفنون الشعبية عروضهما الفنية على مسرح قصر ثقافة الأقصر إلى جانب تقديم فرقتى أسيوط للفنون الشعبية والأقصر للآلات الشعبية عروضهما الفنية بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى، وسط حفاوة وسعادة المشاركين فى الفعاليات.

كما شملت الفعاليات تنظيم عرض سامر التحطيب، بحضور شيوخ اللعبة، إضافة إلى تقدم فرقتى "أسيوط والأقصر للفنون الشعبية" عروضهما الفنية فى الخامسة والنصف عصرًا بقصر الثقافة، إلى جانب تقديم فرقتى "سوهاج والمنيا"، عروضهما الفنية بساحة أبو الحجاج مساء.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الختامى بساحة أبو الحجاج فى السابعة مساء يوم الإثنين 25 ديسمبر الجارى، بعرض فنى لفرق "الأقصر للفنون الشعبية وسامر التحطيب"، وفى نهاية الحفل يتم تكريم الفرق المشاركة.



إقبال كبير من الجمهور بفعاليات اليوم الرابع لمهرجان "التحطيب" بالأقصر



رقصة التنورة خلال فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر



عروض فرق الفنون الشعبية بالعصا خلال المهرجان



جانب من لعب التحطيب التاريخى بمهرجان الأقصر



عروض مميزة لفرق الفنون الشعبية خلال المهرجان



جانب من العروض والحضور الجماهيرى المميز



عروض مميزة لمهرجان التحطيب بالأقصر



رقصة التنورة خلال فعاليات المهرجان



راقص التنورة يبدع فى مهرجان التحطيب بالأقصر