فيديو.. وزير النقل: مترو حلوان المرج يشبه مترو باريس بنسبة 77%





كتب أيمن رمضان

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن طلب من الشركة التى تعمل على تشغيل خطوط مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية باريس القيام بجولة داخل خطوط مترو الأنفاق بمصر من أجل عمل مقارنة بين الإثنين بهدف التعرف على المشاكل الموجودة والعمل على تطويرها، مشددًا على أن هذه الشركة أكدت أنه بمقارنة الخط الأول بالخطوط الفرنسية هناك تطابق بنسبة 77%.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "cbc": "وعندما جاءوا وقاموا بهذه الجولة بعدما طلبت تقييم حالة المترو المصرى علشان أعرف أصلح.. أنا عارف أنى حالة الخط الأول سيئة جدًا.. جم ليا فى اليوم التالى وقالوا إن حالة الخط الثالث نسبة لما هو فى فرنسا 100%، والخط الثانى قالو 88% بعد مقارنة بخطوط فرنسا اللى هو بتاع شبرا المنيب..والخط الأول بتاع حلوان المرج مقارنة بفرنسا قالو حوالى 77%".