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فيديو.. وزير النقل لـ"ON E": قولا واحدا.. زيادة سعر تذكرة المترو أول يوليو 2018

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:12 م
فيديو.. وزير النقل لـ"ON E": قولا واحدا.. زيادة سعر تذكرة المترو أول يوليو 2018 وزير النقل


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق ستكون فى أول يوليو "قولاً واحداً"، موضحاً أن الزيادة حسب المنقطة وهى "من 8 إلى 9 محطات"، ونسبة الزيادة مرتبطة بزيادة سعر الكهرباء المقرر فى أول يوليو.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك جدولة لدفع فاتورة الكهرباء، لافتاً إلى أن هناك تحسن، ولكن لا زال هناك ديون.

وتابع: "بركب المترو لما بكون نازل وسط البلد أو مجلس الوزراء، لانه أحسن وأسرع مواصلة، وبركب مع السواق، أو مع الناس"، لافتاً إلى أنه بعد خفض الدعم من قبل كانت التذكرة جنيه وظلت 12 سنة كذلك، وكانت الخسائر خيالية بسبب قطع الغيار وغيرها، وتم خفض الدعم ليصل سعر التذكرة جنيهان.

وذكر أنه كل عام يتم إدخال من 5 إلى 6 محطات، أى ان المترو العام المقبل سيمتد إلى نادى الشمس، والسنة التى بعدها ستصل لمحطة على طريق الإسماعيلية "محطة المستشار عدلى منصور"، والتى يخرج منها القطار الكهربائى من طريق العبور والشروق ويربط طريق بلبيس والعاصمة الإدارية الجديدة، وفى 2020 يتم الانتهاء من محطات ماسبيرو والزمالك والكيت كات، فلا يصح أن يكون تذكرة المترو بنفس السعر، لأنه يتم العمل فى مترو الأنفاق فى مرحلتين وقت واحد، ثم يبدأ الخط الرابع. 


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