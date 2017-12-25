فيديو.. وزير النقل: زيادة قيمة تذاكر المترو ستكون فى الخطوط الجديدة وليست القديمة





كتب أيمن رمضان

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ستكون فى الخطوط الجديدة وليست القديمة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ركز على هذا الأمر عندما تطرق لذلك خلال زيارته أول أمس لمحافظات القناة لافتتاح بعض المشروعات، وتابع:"الرئيس ماتكلمش عن الخطوط القديمة..وأنا بقول الخطوط القديمة مستمرة بالسعر الحالى بس هانعملها محطات".

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "cbc"، أن الخطين الرابع والسادس لمترو الانفاق الجديدين بالإضافة إلى خط العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لهم اسعار أخرى.

وشدد وزير النقل على أن تحديد سعر تذكرة مترو الأنفاق وفق عدد المحطات يهدف للعدالة الاجتماعية ، وتابع:" لدينا 77 محطة مترو ومن غير المعقول أن الذين يستخدم كافة المحطات يدفع نفس السعر الذى يستخدم 4 محطات أو أقل على سبيل المثال".

واستكمل وزير النقل، حديثه قائلاً:" أن نظام تقسيم المحطات نظام متبع فى كافة انحاء العالم، وتابع:" كل سنة سيكون هناك زيادة فى عدد محطات المترو.. مازلنا فى مرحلة بحث ودراسة لتحديد المحطات لكن اللى هيستخدم 9 محطات لن يتأثر كون السعر سيكون نفس السعر الحالى".