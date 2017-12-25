فيديو.. وزير النقل: الانتهاء من تجديد بوابات الخروج لمحطة مصر مايو المقبل





كتب أيمن رمضان

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إنه تفقد محطة مصر للاطمئنان على تجديد بوابات الدخول، إلى جانب التحدث مع بعض المواطنين للتعرف على رأيهم فى الخدمات التى تقدمها السكك الحديدية.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "cbc"، أنه مع نهاية شهر مايو المقبل سيتم الانتهاء من تغيير كافة أبواب الخروج أيضاً لتكون الحركة من حيث الدخول والخروج محكمة، متابعًا:" قابلت بعض الأجانب وتحدثت معهم عن مستوى الخدمة والحمد الله لأول مرة ألقيها إيجابية شوية".