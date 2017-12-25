فيديو.. وزير السياحة من أسوان: المراكب بـ"كوم أمبو" تعمل بدون توقف





كتب إبراهيم حسان

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن زيارة لمحافظة أسوان لمتابعة أزمة توقف الملاحة النهرية للفنادق العائمة بين أسوان والأقصر، والتأكد من عدم معاناة السياح للحفاظ على سمعة السياحة المصرية.

وأضاف وزير السياحة، أن مشكلة توقف الملاحة النهرية للفنادق العائمة، بسبب ثلاثة أشياء هى "الطمى والمياه وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة للمراكب"، علاوة على أنها مشكلة تنظيمية، لكن تعمل كل الجهات على حل المشكلة وحل كافة المشكلات التى قد تواجه السياح، مؤكدا: "حتى هذه اللحظة لم تتوقف أى مركب فى كوم أمبو".

وعن رحلات كأس العالم إلى روسيا، أوضح وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مع الإعلامى أحمد موسى، أن هناك لجنة مختصة بعودة السياحة إلى روسيا، وستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على تنظيم كل ما يتعلق بالسياحة الروسية، نافيا الإعلان عن أى أسعار للرحلات الروسية.