فيديو.. محمد السويدى: لولا الإصلاحات الاقتصادية لوصل الدولار لـ40 جنيها





كتب أيمن رمضان

قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المواطن المصرى مازال يعانى، وهو ما يدفعنا للعمل بجهد من أجل تحسين الدخول وتحسين الأوضاع الاقتصادية له.

وتابع:"المواطن المصرى ما زال يعانى، نحاول تحسين دخله وإيجاد فرص عمل لهم، ويجب التأكيد على أنه فى حال عدم اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التى اتخذتها البلاد لكان الدولار بـ30 و 40 جنيه حالياً، ومش هيكون موجود"، مشدداً على أن حل مشكلة البطالة سيساهم فى رفع الأعباء عن الأسرة المصرية.

وأضاف "السويدى" خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم حل مشكلات رغيف الخبز والعشوائيات وانقطاع الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية، وتابع:" المنطقة الاقتصادية بقناة السويس دولة ثانية للاستثمار فى المستقبل هذه المنطقة ستؤتى ثمارها".

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تعادل حجم دولة فى أوروبا مثل بلجيكا، ويتم عمل مشروعات ثقيلة وكبرى بها سيكون لها مستقبل قوى، وتابع:" وهذا للشباب".