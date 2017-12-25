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فيديو..ظن أنها محاولة اغتيال.. أردوغان يتعامل بعنف مع شاب حاول احتضانه فجأة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:36 م
فيديو..ظن أنها محاولة اغتيال.. أردوغان يتعامل بعنف مع شاب حاول احتضانه فجأة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أثناء الواقعة


كتب: محمد أبو النور
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تعامل الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بشكل عنيف مع أحد الشبان حين حاول احتضانه على حين غرة، بينما كان يلقى التحية على الحاضرين فى أحد المؤتمرات.

وكشفت شبكة "سكاى نيوز" من خلال مقطع فيديو، أن الرئيس التركى كان يلقى خطابا فى محافظة شرناق، ففوجئ بشاب يدعى حسين دميركان يندفع على المسرح ويمسك بأردوغان فى محاولة لاحتضانه، فظن الأخير أنها محاولة اغتيال فتعامل معه بعنف ودفعه بعيدا عنه قبل أن يتدخل الحراس ويبعدون الشاب.

 

وقالت سكاى نيوز، إن الحراس اقتادوا الشاب إلى خارج القاعه واحتجزوه، ثم أطلقوا سراحه بعد أن أكد لهم أنه لم يكن يرغب سوى فى احتضان الرئيس.

 

وتثير تلك الحادثة هلع أردوغان وخوفه من محاولة اغتيال مرتقبة، كما توضح أن المسافة بينه وبين مريديه أصبحت أبعد من أى وقت مضى، وأن فجوة عميقة قد نشأت بين الرجل الذى طالما قال إنه صديق للشعوب.

 


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اردوغان

تركيا

اغتيال



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير و كلاب اخوان بني صهيون الاغبياء المرتزقة

خنزير سلطان علي شوية اغبياء ماذا تنتظرو

المهم في الموضوع ظهور علامة الماسونية اللي الخنازير اخوان بني صهيون كانو معتقدين ان هي علامة رابعة هههههههههه

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