فيديو.. "القومى لرعاية أسر الشهداء": إعفاء 1740 من أبناء الشهداء من مصاريف الدراسة





كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار سيد أبو بيه أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إنه تم منح 1740 من أبناء الشهداء إعفاءات من الرسوم الدراسية، و460 حالة إعفاء مصروفات جامعية من جامعات الحكومة، وكذلك التعليم المفتوح وبعض الجامعات الخاصة، بالتعاون مع وزارتى التعليم والتعليم العالى.

وأضاف أبو بيه، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أنه تم استخراج 261 بطاقة تموينية لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة خدمة النقل لأسر الشهداء والمصابين، فتم استخراج 644 كارنية هيئة نقل العام، ومترو الأنفاق 3417، والسكة الحديد 740، وفى الإسكندرية يتم استقلال الأتوبيسات لأسر الشهداء بالتعاون مع المصلحة المدنية.

وأشار أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إلى أنه تم توفير 2000 وحدة سكنية لأسر الشهداء والمصابين فى حزمة مساعدات الحكومة لهم، مضيفاً أنه تم حبس عدد من المواطنين زوروا أوراق ومستندات للحصول على أموال الشهداء.