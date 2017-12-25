فيديو.. الصرف الصحى يرد على شكاوى التجمع الخامس: أصلحنا العطل فى زمن قياسى





كتب آسر أحمد

ردت شركة الصرف الصحى، على الشكوى الى نشرت على "اليوم السابع"، تحت عنوان "سكان القاهرة الجديدة يشتكون من كثرة أعطال شركة الصرف الصحى".

وقالت شركة الصرف الصحى " بذلنا كل ما نستطيع لإصلاح العطل في زمن قياسى "، وأضافت الشركة " حدث كسر مفاجئ بأحد المحابس الرئيسية بالمحطة في الثانية عشر من مساء أمس ، وعلى الفور انتقل المهندس منصور بدوى رئيس مجلس الإدارة إلى مكان الواقعة ، وتشكلت غرفة عمليات لإصلاح العطل وإجراء عمليه الإصلاح بأسرع وقت ممكن ومنع أى آثار سلبية قد تنتج كظهور تجمعات مائية تعيق حركه المرور، وهو ما تم بالفعل ، واستطاع فريق عمل الشركة محاصرة المياه حتى لاتصل إلى المناطق السكنية ،فيما تأسف الشركه لطلبها قطع المياه كإجراء اضطرارى حتى تمت عملية الإصلاح على أكمل وجه".

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