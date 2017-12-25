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فيديو.. الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم بعدة محلات بجوار مديرية أمن الشرقية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:34 م
فيديو.. الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم بعدة محلات بجوار مديرية أمن الشرقية حريق -أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت  قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من السيطرة على حريق ضخم بشارع غريب مجاهد المتفرع من ميدان الصاغه قبل امتداده للعقارات والمحلات، وتم إخلاء المدنيين من العقار واستخدام وسائل الإطفاء والدفاع المدنى وسلالم الحريق فى السيطرة على النيران، وجارى انتداب الأدلة الجنائيه لفحص وبيان سبب الحريق.

كما تم التنسيق مع إدارة كهرباء الشرقية لفصل التيار الكهربائى عن المربع السكنى والدفع بـ12سيارة إطفاء وعمل كردون أمنى لمباشرة أعمال الإطفاء، وجارى حصر التلفيات، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق هائل بمحل أقطان بجوار مديرية أمن الشرقية، وامتد الحريق إلى عدد من المحلات المجاورة، وتم نقل سيدة مصابة باختناق إلى مستشفى الأحرار، وترك مدير أمن الشرقية مكتبه وتوجه لمتابعة الحريق، ودفعت الحماية فى بداية الحريق بـ5 سيارات، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء مزودة بسلالم إلكترونية.


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