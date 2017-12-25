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فصل التيار الكهربى غدًا عن مدينة مرسى علم بالكامل لمدة ساعتين

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:25 م
فصل التيار الكهربى غدًا عن مدينة مرسى علم بالكامل لمدة ساعتين انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مجلس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى غدًا عن المدينة بالكامل، لصيانة لوحة الكهرباء الرئيسية بالمدينة.

 

كانت وردت إشارة من محطة كهرباء مرسى علم لمجلس مدينة مرسى علم يفيد عمل صيانة باللوحة الرئيسية بالمحطة صباح غدا الثلاثاء، مؤكدين على فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا.

 


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