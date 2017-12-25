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عضو منتدى أوكسفورد للطاقة يتوقع وصول أسعار خام برنت عند 70 دولارا للبرميل

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:00 م
عضو منتدى أوكسفورد للطاقة يتوقع وصول أسعار خام برنت عند 70 دولارا للبرميل الخبير النفطى، وليد خدورى عضو منتدى أوكسفورد للطاقة


كتب أحمد أبو حجر
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توقع الخبير النفطى، وليد خدورى عضو منتدى أوكسفورد للطاقة، أن تتراوح أسعار النفط الخام "برنت" خلال عام 2018 فى نطاق 65-70 دولارا للبرميل.

وأضاف "خدورى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا التوقع بوصول الأسعار لمستوى 70 دولارا للبرميل يتطلب استمرار الالتزام بتخفيض الانتاج خلال العام المقبل، بحسب ما تعهدت به اوبك وحلفائها.

وتابع: أن هذا التوقع يأخذ بنظر الاعتبار إمكانية حدوث انقطاعات فى الإمدادات النفطية لاسباب جيوسياسية، كانخفاض الإنتاج فى بعض الدول النفطية للاضطرابات السياسية الداخلية مثل ما يحدث خلال السنوات الماضية فى كل من ليبيا وفنزويلا ونيجيريا، على سبيل المثال.

وتعافت أسعار النفط خلال العام الحالى بدعم من تخفيضات فى انتاج الخام تنفذها أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهو ما يساعد فى تقليل الفائض بالمخزونات العالمية.

وكانت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت قد سجلت فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى صعودا إلى مستوى 65.25 دولار وهو أعلى مستوى يسجله برنت منذ يونيو 2015.

ويأتى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مدعوما بتعهدات من السعودية، أكبر منتج فى منظمة أوبك، وروسيا، أكبر المنتجين خارج المنظمة، بأن أى خروج من اتفاق تخفيضات الانتاج سيكون تدريجيا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على رأسهم المملكة العربية السعودية ومنتجين آخرين للنفط على رأسهم روسيا، على المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج منذ بداية يناير 2017 بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو الاتفاق الذى جرى تمديده حتى نهاية العام القادم لتقليص الإمدادات ودعم الأسعار.


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