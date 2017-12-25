عامل يتهم 4 باختطافه وإجباره على التوقيع على ايصالات أمانة بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

اتهم عامل من إحدى قرى مركز قلين بكفرالشيخ، 4 أشخاص، باختطافه وإصابته بكدمات في الوجه وسحجات بالجسم، وإكراهه على التوقيع على 3 إيصالات أمانة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، بورود بلاغ من "ع. س. أ" 19 سنة، عامل من احدى قرى مركز قلين، يتهم فيه كل من "ك. ع. أ" 24 سنة، عاطل، و"م. ي. ف" 20 سنة، سائق توك توك، و"خ. أ. ح"،22سنة عاطل و"ع. إ. أ" 21 سنة عاطل ، باستدراجه لمنزل الثالث بقرية بلنكومة، حيث قاموا بالتعدي عليه وإحداث ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، وتبين من خلال اجراء التحريات الازمة وجود خلافات بين المبلغ وشقيق المتهم الثالث، الذي ارتكب الواقعة.

وتمكنت المباحث تحت إشراف العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما أنكرا الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين الثالث والرابع، تحرر المحضر رقم 25439 جنح مركز قلين لسنة 2017م ، وجارى العرض على النيابة العامة .