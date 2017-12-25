video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يتهم 4 باختطافه وإجباره على التوقيع على ايصالات أمانة بكفر الشيخ

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:26 م
عامل يتهم 4 باختطافه وإجباره على التوقيع على ايصالات أمانة بكفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

اتهم عامل من إحدى قرى مركز قلين بكفرالشيخ، 4 أشخاص، باختطافه وإصابته بكدمات في الوجه وسحجات بالجسم، وإكراهه على التوقيع على 3 إيصالات أمانة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، بورود بلاغ من "ع. س. أ" 19 سنة، عامل من احدى قرى مركز قلين، يتهم فيه كل من "ك. ع. أ" 24 سنة، عاطل، و"م. ي. ف" 20 سنة، سائق توك توك، و"خ. أ. ح"،22سنة عاطل  و"ع. إ. أ" 21 سنة عاطل ، باستدراجه لمنزل الثالث بقرية بلنكومة، حيث قاموا بالتعدي عليه وإحداث ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، وتبين من خلال اجراء التحريات الازمة وجود خلافات بين المبلغ وشقيق المتهم الثالث، الذي ارتكب الواقعة.

 وتمكنت المباحث تحت إشراف العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما أنكرا الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين الثالث والرابع، تحرر المحضر رقم 25439 جنح مركز قلين لسنة 2017م ، وجارى العرض على النيابة العامة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إزالة 10 حالات تعد على الشوارع بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

اخبار الحوادث

اختطاف

ايصالات امانه



لا تفوتك
بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

بيان لوزارة النقل: زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مازالت قيد الدراسة

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

وزير الرى يكشف عن الخطة "4 ت" لترشيد استهلاك المياه

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

اعرف جسمك.. الرئتان "صفاية" فقاعات الغاز فى الدم

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

عودة حساب مؤسس ويكليكس "جوليان أسانج" على تويتر للعمل مرة أخرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة