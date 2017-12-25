ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

كلابش،ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر للدول العربية.
تلقى ضباط مباحث الجيزة بلاغا يفيد اتهام 4 أشخاص بتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر للدول العربية.
وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبحوزتهم أوراق ومستندات مزيفة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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