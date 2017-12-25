ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

كلابش،ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر للدول العربية.

تلقى ضباط مباحث الجيزة بلاغا يفيد اتهام 4 أشخاص بتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر للدول العربية.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبحوزتهم أوراق ومستندات مزيفة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

