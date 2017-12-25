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ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:29 م
ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة كلابش،ارشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر للدول العربية. 

تلقى ضباط مباحث الجيزة بلاغا يفيد اتهام 4 أشخاص بتزوير المحررات الرسمية وتأشيرات السفر للدول العربية.
وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وبحوزتهم أوراق ومستندات مزيفة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 


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