ضبط 4 أسلحة ومواد مخدرة وتحرير 1711 مخالفة وتنفيذ 4300 حكم قضائى بكفر الشيخ





كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، وبمشاركة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية منضبط 4أسلحة نارية " بندقية خرطوش، 2 طبنجة، فرد خرطوش، وضبط 8 أسلحة نارية، وضبط 150 جراما حشيش، 400 قرص، 285 جراما هيروين، بحوزة عاطلين.

وتمكنت الحملة من إزالة 629 حالة إشغالات، وتمكنت الحملة من القاء القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية، وتنفيذ 2198 حكم حبس جزئى، و166 حكم حبس مستأنف، و1739 غرامات جزئية ومستأنفة، و242 تحصيل مخالفات، وتمكنت الحملة من القاء القبض على 5 عناصر خطرة، كما تمكنت الحملة من القاء القبض على "م.ع.ا "43 عاطل ومقيم بندر دسوق " مسجل شقى خطر تحت رقم 283، و5 عناصر معلومات جنائية.

وتمكنت مباحث التموين من تحرير 26 محضرًا متنوعًا، منهم 4 محاضر إنتاج خبز بلدى مخالف للمواصفات، و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية ؟، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع، و4 محاضر مزاول نشاط تجارى بدون ترخيص.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1711 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 دراجة بخارية بدون لوحات معنوية، وضبط 5 حالات من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.