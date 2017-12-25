صور.. وزير الثقافة ومحافظ مطروح يشهدان حفل زفاف لــ 34 عريس و عروس





مطروح – حسن مشالي

شهد حلمى النمنم وزير الثقافة واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء أمس الأحد، حفل الزفاف الجماعى السنوى بمشاركة 34 عريسا وعروس، من أبناء المحافظة كتقليد سنوى تحرص عليه المحافظة كل عام، للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا للأعباء، وحضر الحفل عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح بالإضافة إلى أقارب العرائس.

وقدم وزير الثقافة ومحافظ مطروح التهنئة لجميع العرائس المشاركين فى حفل الزواج الجماعى، كما قاما بتوزيع الهدايا عليهم، وشهد محافظ مطروح على عقد زواج 2 من المشاركين.

وقال محافظ مطروح، إنه تمت مراعاة كافة الضوابط والشروط فى اختيار المشاركين، فى هذا العرس الكبير، الذين تم اختيارهم بكل شفافية، ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء مطروح، وإعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تتحمل كافة نفقات تنظيم الحفل بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان مقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال التى تشمل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وسجاد وغيرها مشاركة من المحافظة، وسط حضور قيادات شعبية وتنفيذية وأمنية بالمحافظة.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم الفنان أحمد شيبه وفرقة مطروح للفنون الشعبية، لإضفاء جو من السعادة والبهجة.