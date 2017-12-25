صور.. وزير الثقافة ومحافظ مطروح يشهدان حفل زفاف لــ 34 عريس و عروس

صور.. وزير الثقافة ومحافظ مطروح يشهدان حفل زفاف لــ 34 عريس و عروسالإثنين، 25 ديسمبر 2017 01:46 ص
وزير الثقافة ومحافظ مطروح يشهدان حفل زفاف جماعي
مطروح – حسن مشالي
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شهد حلمى النمنم وزير الثقافة واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء أمس الأحد، حفل الزفاف الجماعى السنوى بمشاركة 34 عريسا وعروس، من أبناء المحافظة كتقليد سنوى تحرص عليه المحافظة كل عام، للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا للأعباء، وحضر الحفل عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح بالإضافة إلى أقارب العرائس.
وقدم وزير الثقافة ومحافظ مطروح التهنئة لجميع العرائس المشاركين فى حفل الزواج الجماعى، كما قاما بتوزيع الهدايا عليهم، وشهد محافظ مطروح على عقد زواج 2 من المشاركين.
وقال محافظ مطروح، إنه تمت مراعاة كافة الضوابط والشروط فى اختيار المشاركين، فى هذا العرس الكبير، الذين تم اختيارهم بكل شفافية، ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء مطروح، وإعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تتحمل كافة نفقات تنظيم الحفل بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان مقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال التى تشمل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وسجاد وغيرها مشاركة من المحافظة، وسط حضور قيادات شعبية وتنفيذية وأمنية بالمحافظة.
وتضمن الحفل عددا من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم الفنان أحمد شيبه وفرقة مطروح للفنون الشعبية، لإضفاء جو من السعادة والبهجة.
وزير الثقافة ومحافظ مطروح يشهدان حفل زفاف جماعي
محافظ مطروح ووزير الثقافة يتوسطان النائب سليمان فضل وسكرتير عام المحافظة
جانب من حضور حفل الزفاف الجماعي
العرائس على مسرح الحفل
محافظ مطروح يشهد على عقد زواج عروسين
وزير الثقافة يشارك في توزيع الهدايا على المشاركين
محافظ مطروح ووزير الثقافة يسلمان الهدايا للعرائس
محافظ مطروح يقدم التهنئة للعرائس
جانب من القيادات الشعبية المشاركة بحضور الزفاف الجماعي
فرقة مطروح للفنون الشعبية شاركت في احياء الحفل
تقديم فقرات متنوعة خلال حفل الزفاف الجماعي
احدي فقرات فرقة مطروح للفنون الشعبية خلال حفل الزفاف الجماعي
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