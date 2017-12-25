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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:04 م
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صور.. ناشطة عارية الصدر تحاول إفساد قداس عيد الميلاد بالفاتيكان

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:00 م
صور.. ناشطة عارية الصدر تحاول إفساد قداس عيد الميلاد بالفاتيكان ناشطة عارية الصدر تحاول إفساد قداس عيد الميلاد


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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ألقت قوات الأمن فى الفاتيكان القبض على عضوة فى جماعة فيمن _حركة تعترض بتعرية الصدر_ ومناصرة حقوق المرأة، بعد أن عرّت صدرها وحاولت إفساد قداس عيد الميلاد الذى يحضره آلاف الأشخاص فى ساحة القديس بطرس.

وأوقف شرطى من الفاتيكان الناشطة التى كتبت بعض الكلمات على صدرها وقام الشرطى بمنع الناشطة التى حاولت إفساد القداس وقام بتغطية جسدها.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يحتج فيها ناشطات حركة فيمن فى الفاتيكان حيث، كانت ناشطات فيمن قد نظمن احتجاجات عند الفاتيكان، من قبل، ويسُمح لهن بالانصراف.

الشرطى-يحاول-القبض-على-الفتاة
الشرطى-يحاول-القبض-على-الفتاة

 

الفتاة-تسعى-لافساد-قداس-عيد-الميلاد-والشرطى-يحاول-منعها
الفتاة-تسعى-لافساد-قداس-عيد-الميلاد-والشرطى-يحاول-منعها

 

القبض-على-ناشطة-من-حركة-فيمن
القبض-على-ناشطة-من-حركة-فيمن

 

فتاة-تابعة-لحركة-فيمن-تحاول-افساد-قداس-عيد-الميلاد-فى-الفاتيكان
فتاة-تابعة-لحركة-فيمن-تحاول-افساد-قداس-عيد-الميلاد-فى-الفاتيكان

 

ناشطة-بحركة-فيمن-تحاول-افساد-قداس-عيد-الميلاد
ناشطة-بحركة-فيمن-تحاول-افساد-قداس-عيد-الميلاد

 


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ناشطة عارية الصدر

عيد الميلاد

الفاتيكان

البابا فرانسيس

إفساد قداس عيد الميلاد



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