صور.. ناشطة عارية الصدر تحاول إفساد قداس عيد الميلاد بالفاتيكان

صور.. ناشطة عارية الصدر تحاول إفساد قداس عيد الميلاد بالفاتيكانالإثنين، 25 ديسمبر 2017 05:00 م
ناشطة عارية الصدر تحاول إفساد قداس عيد الميلاد
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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ألقت قوات الأمن فى الفاتيكان القبض على عضوة فى جماعة فيمن _حركة تعترض بتعرية الصدر_ ومناصرة حقوق المرأة، بعد أن عرّت صدرها وحاولت إفساد قداس عيد الميلاد الذى يحضره آلاف الأشخاص فى ساحة القديس بطرس.
وأوقف شرطى من الفاتيكان الناشطة التى كتبت بعض الكلمات على صدرها وقام الشرطى بمنع الناشطة التى حاولت إفساد القداس وقام بتغطية جسدها.
ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يحتج فيها ناشطات حركة فيمن فى الفاتيكان حيث، كانت ناشطات فيمن قد نظمن احتجاجات عند الفاتيكان، من قبل، ويسُمح لهن بالانصراف.
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