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صور.. محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى فى رام الله

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 09:39 م
صور.. محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى فى رام الله محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى


كتب محمد سعودى- تصوير أ ف ب
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التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بوزير الخارجية اليابانى تارو كونو، اليوم الاثنين، فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما التقى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بنظيره اليابانى الذى وضع، إكليل زهر على نصب ياد فاشيم التذكارى لضحايا المحرقة فى القدس.

وفى وقت سابق، وقال فى مؤتمر صحفى مع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين إن اليابان "تنظر إلى إسرائيل كدولة تزخر بالموهبة وليس فقط دولة تكنولوجيا، بل (دولة) إنسانية وفنون وعلوم".

وتابع "آمل بأن نزيد (برامج) تبادل الأشخاص بين البلدين"، وعبر ريفلين عن "بالغ قلقه" حيال كوريا الشمالية معتبرا أن وجود "أزمة فى جانب من العالم يمكن أن يؤثر على الجانب الأخر".

وقال المتحدث باسم ريفلين فى بيان إن كونو عبر عن أمله بأن تقيم اليابان وإسرائيل خط طيران مباشرا "فى وقت ما قريب".

الرئيس الفلسطينى مع وزير الخارجية اليابانى
الرئيس الفلسطينى مع وزير الخارجية اليابانى

 

جانب من لقاء محمود عباس بوزير الخارجية اليابانى
جانب من لقاء محمود عباس بوزير الخارجية اليابانى

 

محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى فى رام الله
محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى فى رام الله

 

وزير خارجية فلسطين يلتقى نظيره اليابانى
وزير خارجية فلسطين يلتقى نظيره اليابانى

 


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