صور.. محافظة القاهرة توزع مساعدات مالية ​على 200 سيدة معيلة





كتب سيد الخلفاوى

وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، مساعدات مالية على 200 مرأة معيلة بأحياء الأزبكية ودار السلام وطرة، بالتعاون مع الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.

وتم تقديم المساعدات خلال مؤتمر بعنوان "أوامر تاج الرأس" الذى نظم بمجمع الأحياء بشبرا الخيمة، بحضور محمد فؤاد رئيس حى شبرا وعدد من رجال الأعمال.