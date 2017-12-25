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صور.. محافظة القاهرة توزع مساعدات مالية ​على 200 سيدة معيلة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 06:42 م
صور.. محافظة القاهرة توزع مساعدات مالية ​على 200 سيدة معيلة جانب من اللقاء


كتب سيد الخلفاوى
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وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، مساعدات مالية على 200  مرأة معيلة بأحياء الأزبكية ودار السلام وطرة، بالتعاون مع الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة.
 
وتم تقديم المساعدات خلال مؤتمر بعنوان "أوامر تاج الرأس" الذى نظم بمجمع الأحياء بشبرا الخيمة، بحضور محمد فؤاد رئيس حى شبرا وعدد من رجال الأعمال.
 
اثناء توزيع المساعدات
اثناء توزيع المساعدات

 

اثناء توزيع المساعدات على المرأة المعيلة
اثناء توزيع المساعدات على المرأة المعيلة
 
جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

 
 

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