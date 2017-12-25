صور.. عميد فنون جميلة الزمالك تفتتح معرض ترنيمة الذهب للدكتورة إسراء ياسر





كتبت - منى فهمى

افتتحت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، معرض الفنانة التشكيلية الدكتورة إسراء ياسر، بقاعة العرض بمتحف الكلية، تحت عنوان "ترنيمة الذهب"، وحضر حفل الافتتاح العديد من المتخصصين والمهتمين بالفن التشكيلى والطلاب والطالبات بالكلية.

وأكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أن الفنانة الدكتورة إسراء ياسر قدمت رؤية حديثة مستوحاة من الفن المصرى القديم، باسم مبتكر، وهو "ترنيمة الذهب"، حيث تعبّر لوحاتها عن العصر الفرعونى الذهبى للأسرة الثامنة عشر بالدولة الحديثة.

أضافت عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن الفنانة التشكيلية الدكتورة إسراء ياسر عبّرت فى لوحاتها عن عبادة الإله آتون إله الشمس، بالأشعة الذهبية التى تمنح الثراء للأرض والبشر، وتهدى الضياء للكون، كما أشارت إلى كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، وثروته الذهبية، وخصصت الفنانة الدكتورة إسراء ياسر إحدى لوحاتها لزوجة إخناتون، والملكة الأم نفرتيتى.

وأشاد بالمعرض الدكتور حازم فتح الله، نائب رئيس جامعة حلوان سابقًا، والدكتور أحمد نبيل أستاذ التصميم الجدارى بالكلية ووكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك سابقًا، والدكتور نبيل راشد رئيس قسم الديكور سابقًا والدكتور مصطفى الفقى والدكتور حسن عبد الفتاح عميد كلية الفنون بالاقصر سابقًا والدكتور محسن زكريا الأستاذ بالكلية، والدكتورة نهاد خضر رئيس قسم التصوير سابقًا.

وعن المعرض، قالت الفنانة الدكتورة إسراء ياسر إنها استخدمت خامات من الموزاييك والأحجار والرخام والزجاج الملون المجمعة بخامة إسمنتية، مع الاستعانة بألوان الأكريليك، لتعبر عن فخامة العصر الذهبى للأسرة الثامنة عشر. ويستمر المعرض من 10.30 صباحًا وحتى 2.30 ظهرًا، لمدة أسبوع، بقاعة العرض بمتحف كلية الفنون الجميلة بالزمالك.



عميد فنون جميلة الزمالك تفتتح معرض الفنانة التشكيلية الدكتورة إسراء ياسر



الفنانة التشكيلية الدكتورة إسراء ياسر وأحد لوحاتها



الدكتورة صفية القبانى وأحد لوحات الفنانة التشكيلية الدكتورة إسراء ياسر



أحد لوحات الفنانة التشكيلية الدكتورة إسراء ياسر



جانب من معرض الدكتورة إسراء ياسر بفنون جميلة الزمالك



الدكتورة إسراء ياسر وعدد من الحضور بمعرضها الفنى



جانب من معرض الدكتورة إسراء ياسر بفنون جميلة الزمالك